على الطيب عن مشاركته في مسلسل تحت الوصاية: «كان نفسي أمثل مع منى زكي»

يواصل الفنان على الطيب تصوير باقي مشاهد مسلسله تحت الوصاية الذي يشارك من خلاله في السباق الرمضاني بجانب الفنانة مني زكي وعدد كبير من الفنانين.

وعبر على الطيب عن سعادته بمشاركة الفنانة مني زكي حيث قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلا: «سعيد جدا ان بشارك مع الفنانة مني زكي كان نفسي ان أشتغل معاها وربنا رتبلى ترتيب السنادى إني شاركت معاها».

على الطيب يتحدث عن مشاركته مع منى زكي

وتابع الطيب قائلا: «عاوز أقولها إني فخور جدًا أن بشتغل معاها رغم إن مشاهدي مش كلها معاها، بس أنا راضي جدا وببقي مبسوط لما بكون في لوكيشن واحد معاها بتعلم منها كتير جدا».

وكشف على الطيب بأنه خلال أحداث العمل يجسد شخصية إبراهيم وهو شخص ملتزم وطيب ولكن الأحداث تفرض عليه بعض الأشياء قائلا: «هنشوف لما هيتحط فى مواقف صعبة ابراهيم هيعمل ايه».

يذكر أن مسلسل تحت الوصاية يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم منى زكي ودياب وعلى الطيب ونهى عابدين ورشدي الشامي وعدد كبير من الفنانين وهو من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.