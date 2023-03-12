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ضبط ‏67 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:36 ص | الأحد 12 مارس 2023
المرور- صورة أرشيفية

المرور- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 67270 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(302) مخالفة السير بدون تراخيص.

(11980) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(8) دراجات نارية مخالفة.

(27) مخالفة موقف عشوائي.

(14) مخالفة شروط التراخيص.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار