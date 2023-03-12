إحالة مديري مدرستين في بورسعيد للشئون القانونية لتقصيرهما وغياب الطلاب

قررت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، اليوم، إحالة مديري مدرستي الشهيد أحمد عبده الدالي الإعدادية للبنين، وأبو بكر الرسمية للغات، إلى التحقيق بمعرفة إدارة الشؤون القانونية لما لمسته من تقصير وعدم انضباط للعملية التعليمية.

جولة تفقدية لـ6 مدارس

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية المفاجئة لعدد من مدارس بورسعيد، وهي «6 أكتوبر الثانوية للبنات، والشهيد أحمد عبده الدالي الإعدادية للبنين، والعبور الإعدادية للبنين، وأبو بكر الرسمية للغات، ومصطفى كامل الابتدائية»، بحضور الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام، وستوتة عبدالله مدير إدارة التعليم الثانوي المركزي، وعزة الشاعر مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي، وآمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي.

حصر يومي لجميع المراحل

وشددت وكيل الوزارة في أثناء جولتها على استمرار تفعيل الحصر اليومي لغياب الطلاب بجميع المراحل التعليمية، وإخطار أولياء الأمور بنسبة غيابهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد متجاوزي النسبة القانونية للغياب، وحرمانهم من دخول امتحان نهاية العام الدراسي تفعيلا لقرار السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وتفقدت الدكتورة هالة عبدالسلام القاعات الدراسية، ومعامل العلوم والحاسب الآلي، وغرف المجال الصناعي، مشددة على استمرار تفعيل حصص الأنشطة التربوية بمختلف مجالاتها وممارسة تمارين اللياقة البدنية للطلاب من خلال حصة التربية الرياضية، موجهة وكيل الوزارة مديري المدارس بتكثيف النظافة اليومية والاهتمام ومتابعة حالة مرافق المدارس خاصة دورات مياه الطلاب.