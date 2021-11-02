تعرف على غرامة غياب الطلاب ورسوم إعادة القيد في المدارس

تحت شعار «لائحة الانضباط المدرسي وتفعيل الغياب بين الطلاب لتحقيق الالتزام والانضباط المدرسي خلال العام الدراسي»، أعلنت وزارة التربية والتعليم بعض الغرامات التي تفرض على الطلاب في حال غياب الطالب أو انقطاعه عن الحضور بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة، بالإضافة إلى الرسوم التي يجب دفعها في حال الفصل من المدرسة.

وفي هذا الصدد، وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» لأولياء الأمور في كل ما يخص المجال التعليمي، نستعرض الغرامات التي تفرضها وزارة التربية والتعليم على غياب الطلاب ورسوم إعادة القيد في المدارس الثانوية.

رسوم إعادة قيد الطالب المفصول

- حددت وزارة التربية والتعليم قيمة رسوم إعادة القيد لطلاب المدارس الثانوية العامة والفنية (عربي ولغات)، بنحو 25 جنيهًا.

- رسم إعادة قيد طلاب الثانوي العام والثانوي الفني بجميع انواعه وأنظمته بعد استنفاد مرات الرسوب: 35 جنيهًا.

غرامة الغياب بدون عذر مقبول

ووضعت وزارة التربية والتعليم غرامة إنذار للانقطاع، وغرامة إذا تخلف الطالب أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة، وإن تُكرر هذه الغرامة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة، لمن تخلف عن الحضور كل 10 أيام بتكلفة 10 جنيهات.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإن تلك الغرامات يتم تحصليها لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وكانت وزارة التعليم، أوضحت أن بعض الفئات معفاة من الرسوم المدرسية، وتشمل أبناء الشهداء وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، والطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية وأبناء مصابي الثورة، وإعفاء طلاب مدارس حلايب وشلاتين ومدارس شمال سيناء والطلاب، يتامى الأب والأم، وطلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للفتيات، وذلك لتخفيف العبء الاقتصادي على تلك الأسر.