إنشاء موقع غياب الثانوية العامة 2022 لمتابعة الطلاب.. حقيقة أم شائعة؟

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تخصيص موقع غياب الثانوية العامة 2022 لمتابعة حضور وانصراف الطلاب ومدى الالتزام بالمواعيد المحددة لليوم الدراسي، مؤكّداً أنَّه لا صحة لتخصيص موقع إلكتروني للغياب، موضحاً أنَّ المدارس تسجيل حضور وغياب الطلاب ورقياً دون تخصيص أي موقع إلكتروني لذلك.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه لا يوجد أي موقع غياب الثانوية العامة 2022 أو حتى أي مرحلة دراسية، موضحاً أنَّ هناك تعليمات مشددة على جميع المدارس بضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كالحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وإلزامهم بارتداء الكمامة الطبية.

لا صحة لتخصيص موقع غياب الثانوية العامة 2022

وفي سياق متصل، أكّدت مصادر في مديريات التربية والتعليم، أنَّه تمّ التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة متابعة تسجيل غياب الطلاب بشكل يومي، والوقوف على أسباب ارتفاع النسب في حالة وجود ذلك وإرسال تقرير بشأنها للمديرية.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الإدارات التعليمية ملتزمة بإبلاغ الشئون الصحية بحالات الغياب المستمرة وأرقام تليفوناتهم، لافتة إلى ضرورة توفير كل مستلزمات التعقيم في المدارس لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل لجنة الصحة المدرسية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

تعليمات مشددة بمراجعة تجهيز حجرة العزل في المدارس

وشددت المصادر، على ضرورة الالتزام بالتهوية والنظافة القصوى لدورات المياه وجميع الأسطح والمعامل والمكتبات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامة الطبية بصفة مستمرة، ومراجعة تجهيز حجرة العزل والتعامل مع ظهور أي حالات ارتفاع في درجات الحرارة وإبلاغ ولي الأمر.

يُذكر أنَّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكّد أنَّه تمّ توفير منصات تعليمية متعددة لطلاب الثانوية العامة للتدريب على نمط الأسئلة الجديدة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، لافتاً إلى أنَّه يجرى حالياً توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي.