أسعار الأرز اليوم في المحافظات.. «رفيع الحبة» بـ14ألفا و850 جنيها

شهدت أسعار الأرز اليوم في المحافظات تراجعاً جديدا لبعض أصنافه خاصة في أصناف الأرز الشعير رفيع الحبة، وفقا لعمليات البيع والشراء التي تمت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في شتي ربوع محافظات مصر.

بينما سجل سعر الأرز الأبيض عريض الحبة تراجع جيد يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين، اليوم الأحد.

تراجع أسعار الأرز اليوم في المحافظات

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية في القاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ أسعار الأرز اليوم في المحافظات شهدت تراجع ممتاز للغاية في بعض منتجات الأرز، إذ سجلت أسعارها التالي:

- سجل سعر طن الأرز الأبيض «السائب» بـ15 ألفًا، و800 جنيه، وسط تراجع بلغ 100جنيه لكل طن.

- سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة «السائب» بـ14 ألفا و950 جنيهاً، وسط تراجع بلغ 100جنيه لكل طن.

- سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر «عريض الحبة» بـ16 ألفا و150 جنيهاً، وسط تراجع بلغ 100جنيه لكل طن.

- سجل سعر طن الأرز الأبيض «كسر» 3% «عريض الحبة» بـ18 ألفا جنيه.

أسعار الأرز اليوم في المحافظات والمنتج

وأشار حاتم، إلى أن أسعار الأرز اليوم في المحافظات شهدت حركة تداول كبير للغاية في حركة البيع للأرز الأبيض بمختلف أصنافه، مؤكدا أنّ الأرز الأبيض يشهد وفرة كبيرة في المعروض من الأرز الأبيض تخطت نحو 800 ألف طن أرز، وذلك عن ما يحتاجه السوق المحلية للاستهلاك.