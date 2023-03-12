جامعة الوادي الجديد تعقد المؤتمر الـ15 لشباب الباحثين بكلية التربية

تعلن جامعة الوادي الجديد عن تنظم المؤتمر الخامس عشر لشباب الباحثين تحت عنوان «دور التعليم فى تنمية الاقتصاد الأخضر»، بكلية التربية، يوم الأربعاء المقبل، وذلك بمسرح كلية التربية بمدينة الخارجة.

الاقتصاد الأخضر أهم محاور المؤتمر

وقال الدكتور أسامة زين العابدين، رئيس المؤتمر استاذ دكتور بكلية التربية بجامعة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، إن أهداف المؤتمر تتمثل في تأهيل كادر الباحثين الشباب لإدارة المؤتمرات العلمية بكفاءة، وإبراز الجهود العلمية الحديثة وآخر ما توصلت إليه البحوث في مجال التعليم الأخضر، وذلك من خلال عدة محاور تتمثل في: «الاقتصاد الأخضر أهمية عظيمة لمواجهه التحديات الخضراء، وتعزيز شراكات جديدة بين مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز شراكات جديدة بين مؤسسات التعليم الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي والقطاع الخاص، إضافة إلى أنّ الاقتصاد الاخضر وسيلة لتحقيق التنمنة المستدامة، وتقديم مقترحات لتطوير التعليم الجامعي في ضوء متطلبات الاقتصاد الأخضر، والاستفادة منه في التعليم الجامعي.

وأوضح، الدكتور محمد على قاسم مقرر المؤتمر، أن مؤتمر شباب الباحثين الذي تحرص كلية التربية على عقده سنويا فرصة لتبادل الخبرات والإطلاع على كل جديد في مجال العلوم التربوية، إضافة إلى صقل المهارات البحثية ومهارات تنظيم المؤتمرات لدي شباب الباحثين، كما يتضمن المؤتمر في نسخته الخامسة عشر بعض المبادرات الخاصة بالاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة التي تنفذ سواء داخل الكلية أو بمحافظة الوادي الجديد.

الاقتصاد الأخضر يتوافق مع متطلبات سوق العمل الراهنة

ومن جانبه، قال الدكتور ماهر زنقور، عميد كلية التربية، إنّ المؤتمر يهدف إلى تشجيع الباحثين وطلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس على تضمين الاقتصاد الأخضر في مقررات التعليم العام وإعداد خريج يتوافق مع متطلبات سوق العمل في ضوء الاقتصاد الأخضر، وإعداد برامج تدريب في الجامعات لإكساب الطلاب مهارات في تطبيق متطلبات على الاقتصاد الأخضر بالإضافة إلى تطبيق استراتيجيات لتحويل الروضات والمدارس والجامعات إلى التعليم الاخضر، وتأهيل مخرجات جامعية بشرية «الطلاب والخريجين» مؤهلة ومدربة لتوجه صوب الاستثمارات الخضراء.