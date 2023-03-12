تفاصيل حبس المتهمين بإطلاق نار على البلوجر سارة محمد.. فقدت بصرها

تجرى جهات التحقيق بالإسكندرية تحقيقاتها في واقعة البلوجر سارة محمد، والتي تعرضت لإطلاق عيار ناري صوبها هى وخطيبها من قبل بعض الأشخاص، مما أدى إلى إصابتها بالعمى وإصابة خطيبها بجروح فى رأسه.

وتمكن رجال الشرطة من القبض على 4 متهمين، وبعد تحقيقات موسعة معهم استمرت لأكثر من 3 ساعات، وجهت النيابة العامة لهم تهمة السرقة بالإكراه.

تجديد حبس المتهمين

وبعد انتهاء التحقيق مع المتهمين، أمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، وفي جلسة تحقيق أخرى جدد قاضي المعارضات حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

أقوال خطيب البلوجر سارة محمد

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال «مصطفى» خطيب البلوجر سارة محمد، وقال الضحية أمام جهات التحقيق أنه فوجىء أثناء قيادته للسيارة ومعه خطيبته سارة محمد بسيارة ربع نقل بداخلها 3 أشخاص، وقام قائد السيارة بالتضييق عليه أثناء قيادته السيارة وإطلاق عيار نارى عليهم مما تسبب فى إصابته وخطيبته.

قانوني يوضح العقوبة

وعن العقوبة القانونية، أوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ عقوبة السرقة وفقًا لنص المادة 318، تنص على «السجن مدة لا تتجاوز سنتين للسرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف ناجى أنّ المادة 319 عقوبات نصت على جواز «إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 و318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محاصيل أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرشا، وحال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف».