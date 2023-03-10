خطة عامل المرج لإنهاء حياة ابن عمه: «شتم أبويا».. ومحام يوضح العقوبة المتوقعة

خلافات عائلية لقي على إثرها طالب مقيم بمنطقة المرج في القاهرة، مصرعه على يد ابن عمه «عامل» مقيم بذات المنطقة، بسبب تعدي المجني عليه على عمه -والد المتهم- بالسب والشتم لخلافات بينهما، فقرر العامل الانتقام من ابن عمه ووضع خطته التي أودت بحياته.

خطة العامل للانتقام من ابن عمه

طلب العامل من ابن عمه مساعدته في نقل بعض المنقولات فخرج الطالب ليلبي نداء ابن عمه ولم يكن يعلم أن حياته ستنتهي بالغدر على يد أقرب الناس، واتفقا على التقابل بمنطقة الخصوص في القليوبية، وعندما وصل الطالب كان ابن عمه ينتظره ومعه دراجة نارية لتسهيل تنقلهما واستقلاها للتوجه بها إلى المكان المتفق عليه.

وعندما وصلا إلى المكان الذي حدده المتهم، قام باستخراج حبل من داخل الدراجة النارية وقام بمغافلة ابن عمه وخنقه حتى فارق الحياة، ولم يكتفي العامل بهذا الفعل فوضع الجثمان داخل جاول، وألقاه بجانب أحد المصارف المائية بذات المنطقة.

رحلة البحث عن الطالب

بدأت رحلة البحث عن المجني عليه من قبل والده التي استمرت يومين حتى قام بإبلاغ مركز شرطة المرج، بتغيب نجله عقب خروجه من المسكن ولم يتهم أو يشتبه في غيابه جنائياً.

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة، وتحديد مرتكب الواقعة وأمكن من القبض عليه، وجرى بإرشاده التوصل لجثمان المجني عليه.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي وتشريحها لبيان سبب الوفاة، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، وطالبت المباحث بسرعة اجراء التحريات حوال الواقعة.

العقوبة القانونية المتوقعة على المتهم

وحول العقوبة القانونية المتوقعة على المتهم شرح المحامي محمود عبد الله، في حديثه لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة القتل العمد كما جاءت في قانون العقوبات المصري، موضحا: «نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».