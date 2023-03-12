تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بأعيرة نارية داخل منزله في الشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن داخل منزله بالأعيرة بدائرة مركز شرطة الحسينية إلى جلسة الأربعاء؛ للاستماع للشهود وعرض تقرير الطب الشرعي.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بمقتل مواطن

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا بضبط أمير السيد محمد محمد العوضي، وحسين محمد السيد حسن، وعماد عاطف جودة، علي عطية مقيمين بدائرة مركز الحسينية لأنهم في 2 أبريل 2022 قتلوا عمدا المجني عليه محمد عبدالرحمن أحمد سويلم مع سبق الإصرار، بأن بيتوا اللية وعدوا العزم على قتله على إثر خلافات سابقة بينهم والمجني عليه، وأعدوا لذلك الغرض دراجة نارية (موتوسيكل)، ومركبة (السيارة الرقيمة ر ف س AI09 ) وسلاحين ناريين وذخائر من ذات عيارهما (بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار مع الثاني، وبندقية آلية وطلقات من ذات العيار مع الثالث)، وتخيروا مهمات تواجده بمسكنه ليلا، وتوجهوا صوبه، وبادروا بعدة أعيرة نارية أدت إلى إحداث ثقوب في باب المسكن وإصابته.

وحاول المتهم الثاني دخول المسكن بمركز الحسينية، وما إن حاول المجني عليه منعهم استمروا في إطلاق الأعيرة النارية صوبه، محدثين به الإصابات التي أودت بحياته قاصدين من ذلك إرهاق روحه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات التي إحالت المتهمين إلى المحكمة، وأصدرت قرارها المتقدم.