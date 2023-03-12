كل ما تريد معرفته عن المدارس الرسمية الدولية.. 15 ألف جنيه مصروفات

أكدت وحدة المدارس الرسمية الدولية، أن عدد المدارس وصل إلى 20 مدرسة وهي مدارس حكومية دولية بمناهج بريطانية وتوفر فرص تعليمية متميزة ذات جودة عالية للراغبين في تعليم دولي بأسعار مقبولة، كما أنها توفر فرص لتحسين دخل المعلمين المتميزين من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المدارس الرسمية الدولية.. 15 ألفا

وأضافت وحدة المدارس الرسمية الدولية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أنه يتم توفير معلمين متميزين من العاملين الذين لديهم خبرة في العمل بالمدارس الدولية، ويتم بناء قدرات المعلمين من خلال العمل بهذه المدارس والتنمية الذاتية للمعلمين.

وأشارت إلى أن مصروفات الدراسية بالمدارس الرسمية الدولية 15 ألف جنيه، لافتة إلى أن هذه المدارس حكومية دولية بمناهج بريطانية تعليم دولي بأسعار مقبولة.

فروع المدارس الرسمية الدولية

وتضم المدارس الرسمية الدولية (IPS) التي تدرس مناهج IG الفروع التالية:

- المدرسة الرسمية الدولية بالشروق.

- المدرسة الرسمية الدولية بالعبور.

- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 1.

- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 2.

- المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة.

- المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية.

- المدرسة الرسمية الدولية بدمياط.

- المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ.

- المدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر.

- المدرسة الرسمية الدولية بمصطفى النحاس.

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 1.

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 2.

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 3.

- المدرسة الرسمية الدولية بطنطا.

- المدرسة الرسمية الدولية بالعاشر من رمضان.

- المدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية.

- المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية.

- المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم.

- المدرسة الرسمية الدولية بروض الفرج.

- المدرسة الرسمية الدولية بالتجمع الخامس.