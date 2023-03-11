وزير التعليم يشارك في ‏ختام فعاليات ‏‏القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في ‏حفل ‏ختام أنشطة وفعاليات القاهرة عاصمة الثقافة في ‏دول ‏العالم الإسلامي، التي أقيمت بدار ‏الأوبرا ‏المصرية،‎ برعاية وحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ‏والدكتور ‏سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة ‏العالم ‏الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو».

عروض فنية ‏وتراثية بساحة دار ‏الأوبرا

وبدأت الفعاليات بعروض فنية ‏وتراثية بساحة دار ‏الأوبرا، بمشاركة فرق «التنورة ‏التراثية، بورسعيد، ‏أسوان، الشرقية للفنون الشعبية»، ‏والتابعة للهيئة العامة ‏لقصور الثقافة، يليها على ‏المسرح الكبير بدار الأوبرا، ‏عرض لأوبريت ‏«هنا ‏القاهرة، رؤية وإخراج خالد جلال، أداء صوتي ‏للفنان، ‏أحمد فؤاد سليم، كتابة تعليق، عماد عبد المحسن، ‏سينوغرافيا وكريوجراف، وليد عوني، ‏وبمشاركة فرق ‏‏رضا للفنون الشعبية، التابعة للبيت ‏الفني للفنون ‏الشعبية، وسوهاج للفنون الشعبية، التابعة ‏للهيئة العامة ‏للقصور الثقافة، وفرقتي الرقص الحديث، ‏وكورال أطفال مركز ‏تنمية المواهب، التابعتان لدار ‏الأوبرا المصرية».‏

الأجندة الإبداعية ‏الرمضانية لعام 2022

وكانت فعاليات «اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في دول ‏العالم الإسلامي»، انطلق برنامجها في أبريل من ‏العام الماضي، باحتفالية ضخمة في سور القاهرة ‏الشمالي، وشمل برنامج الفعاليات المُخصص لها، تنظيم ‏‏149 فعالية ثقافية وفنية وورش للحرف التراثية ‏والتقليدية، التي تواصلت على مدار العام بمشاركة ‏دول منظمة الإيسيسكو، إضافة إلى الأجندة الإبداعية ‏الرمضانية لعام 2022، التي شملت 1479 حدثًا ‏فكريًا وفنيًا، إلى جانب الاحتفالات التي حملت عنوان مئويات مصرية، وتهدف للاحتفاء برموز وأعلام ‏مصر من الذين أثروا سجلات الوطن بمختلف المجالات ‏الإبداعية، عبر قرن من الزمان.‏