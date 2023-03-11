وزير التعليم يشارك في ختام فعاليات القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي
كتب:
أميرة فكري
11:35 م | السبت 11 مارس 2023
جانب من مشاركة وزير التربية والتعليم
شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في حفل ختام أنشطة وفعاليات القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي، التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية، برعاية وحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو».
عروض فنية وتراثية بساحة دار الأوبرا
وبدأت الفعاليات بعروض فنية وتراثية بساحة دار الأوبرا، بمشاركة فرق «التنورة التراثية، بورسعيد، أسوان، الشرقية للفنون الشعبية»، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، يليها على المسرح الكبير بدار الأوبرا، عرض لأوبريت «هنا القاهرة، رؤية وإخراج خالد جلال، أداء صوتي للفنان، أحمد فؤاد سليم، كتابة تعليق، عماد عبد المحسن، سينوغرافيا وكريوجراف، وليد عوني، وبمشاركة فرق رضا للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، وسوهاج للفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة للقصور الثقافة، وفرقتي الرقص الحديث، وكورال أطفال مركز تنمية المواهب، التابعتان لدار الأوبرا المصرية».
الأجندة الإبداعية الرمضانية لعام 2022
وكانت فعاليات «اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي»، انطلق برنامجها في أبريل من العام الماضي، باحتفالية ضخمة في سور القاهرة الشمالي، وشمل برنامج الفعاليات المُخصص لها، تنظيم 149 فعالية ثقافية وفنية وورش للحرف التراثية والتقليدية، التي تواصلت على مدار العام بمشاركة دول منظمة الإيسيسكو، إضافة إلى الأجندة الإبداعية الرمضانية لعام 2022، التي شملت 1479 حدثًا فكريًا وفنيًا، إلى جانب الاحتفالات التي حملت عنوان مئويات مصرية، وتهدف للاحتفاء برموز وأعلام مصر من الذين أثروا سجلات الوطن بمختلف المجالات الإبداعية، عبر قرن من الزمان.