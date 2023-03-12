اجتماع عاجل بين «التعليم» و«المديريات» لبحث إجراءات مواجهة الدروس الخصوصية

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بعقد لقاء عبر الفيديو كونفرانس غدا، للرد على التساؤلات عن الآليات والخطوات التي انتهت منها الوزارة لتنفيذ مجموعات الدعم بالمدارس على مستوى المحافظات ومدى نجاحها في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

مجموعات الدعم المدرسي

وطالبت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، الموجهين الماليين والإداريين في المديريات والإدارات التعليمية على مستوى المحافظات، بمشاركة مندوبي وزارة المالية بتلك المديريات والإدارات التعليمية، على أن يكون اللقاء غدا من الثانية عشرة ظهرا إلى الثانية عصرا.

القضاء على الدروس الخصوصية

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ الاجتماع يأتي لمناقشة مجموعات الدعم في المدارس على مستوى المحافظات، ومدى نجاحها في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، بحضور مراقب مالي من وزارة التربية والتعليم، ورئيس الإدارة المركزية الإدارة الاستراتيجية، وعضو اللجنة من وزارة المالية، ومدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والتوجيه باتخاذ ما يلزم نحو عقد عبر لقاء عبر الفيديو كونفراس.

تفاصيل مجموعات الدعم المدرسي

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت تفاصيل مجموعات الدعم المدرسي في القرار الوزاري رقم 28، كما يلي.

- مجموعات اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين (الإعدادية والثانوية العامة).

- مجموعات الدعم المدرسي اختيارية على مستوى المدرسة لصفوف النقل.

- الهدف من مجموعات الدعم المدرسي تقديم الدعم لتحسين مستوى الطلاب الدراسي بمقابل مادي مناسب.

- الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسية وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس في لوحدة إعلانات خاصة بمجموعات الدعم.

- تخفيض 50% للطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء، والأيتام، والمصابين بعجز كلي لكل الصفوف الدراسية، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

- الحد الأدنى لصفوف الشهادة «المحلية والعامة»، 20 جنيها والحد الأقصى 80 جنيها.

- الحد الأدنى لصفوف النقل 20 جنيها والأقصى 50 جنيها.