«حياة كريمة» تدعم شركة مياه القناة بسيارات ومعدات جديدة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، دعم الشركة بمنطقة القناة بسيارات ومعدات جديدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه تم مد الشركة بسيارتين مياه سعة 10أمتارمكعبة، مزودة بطلمبة لرفع المياه لارتفاع يصل لـ30 مترا.

وأضاف خلال تفقده للمعدات، صباح اليوم، أنّه تم استلام سيارة مياه سعة 4 أمتار مكعبة؛ للتعامل مع الأماكن الضيقة في القرى التي يصعب للسيارات الكبيرة الوصول إليها.

وأشار إلى أن السيارات تعمل علي تدعيم منظومة الحملة الميكانيكية للشركة بالمعدات الجديدة، ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الإسماعيلية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

عصمت: تدعيم أسطول الشركة الميكانيكي

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنّه تم تدعيم الأسطول الميكانيكي للشركة في الفترة الماضية بالعديد من المعدات منها 20 سيارة كسح سعة 10 أمتار مكعبة، وسيارة نقل أسطوانات كلور مزودة بونش، وسيارتين نافوري سعة 4 أمتار مكعبة.