حبس عاطل لحيازته الهيروين بـ700 ألف جنيه في الإسماعيلية

أمرت نيابة فايد في الإسماعيلية بحبس عاطل اليوم السبت 4 أيام علي ذمة التحقيقات في واقعة ضبطه بكمية كبيرة من مخدر الهيروين ومبلغ مالي ضخم قبل توزيعه على صغار التجار.

وواجهت النيابة المتهم بالمواد المخدرة المضبوطة بحوزته بعد رصد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاطه في بيع وترويج مخدر الهيروين علي نشاط واسع وتأكيد التحريات اتجاره بها.

ضبط المتهم بالهيروين

ورصد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية تحركات المتهم بدائرة مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية واتخاذه من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة وباستهداف المتهم ألقت الحملة القبض عليه وبحوزته كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وقالت مصادر أمنية مسؤولة إن المواد المخدرة المضبوطة قُدرت بحوالي 700,000 جنيه تقريباً، فيما تم التحفظ عليها وعلى المتهم وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

محامٍ: المتهم مسجل وسينال أقصى عقوبة

وقال محمد حسن، المحامي، إن المتهم قد ينال أقصى عقوبة وهي السجن المؤبد أو الإعدام بعد ثبوت كافة الأدلة ضده وضبطه بكمية كبيرة متلبسًا.

أضاف: «المتهم أيضًا له سجل جنائي بحسب معلومات وزارة الداخلية وهو ما سيغلظ عقوبته في محكمة الجنايات لما تمثله مثل هذه القضايا من خطورة على الفرد والمجتمع».