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وفد «محلية النواب» يشيد بمستوى العمل في شبكة الطوارئ بالأقصر

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
01:15 م | الأحد 12 مارس 2023
جانب من زيارة وفد لجنة الإدارة المحلية

جانب من زيارة وفد لجنة الإدارة المحلية

أشاد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال جولته بمحافظة الأقصر، بمستوى جودة العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عقب زيارتهم للشبكة وتفقدهم لسير العمل بها.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تلعب دورًا فاعلا في متابعة ورصد ما يحدث في الأقصر من خلال منظومة تكنولوجية حديثة.

الشبكة الوطنية للطوارئ

وقال محسن الشامي، مدير عام الأزمات والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إن زيارة وفد لجنة الإدارة المحلية، جاءت تزامنًا مع إطلاق الصفحة الرسمية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمحافظة الأقصر، مشيرا إلى أن الزيارة كانت عقب لقاء فد اللجنة بالمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بديوان عام المحافظة بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة.

وتابع الوفد سير العمل بالشبكة على مدار يومي الزيارة كما تم متابعة التجربة الحية والبث المباشر من معبد الأقصر والكرنك، ومتابعة حركة السياحة وعمل اتصال بجميع غرف الطوارئ مثل غرفة الإسعاف ومتابعة البلاغات وغرفة الرعاية الصحية لمتابعة انتظام العمل بالقطاع الطبي.

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