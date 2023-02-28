مكتبة الإسكندرية تعرض 3 أفلام قصيرة للمخرج ناجي إسماعيل

يعرض يوم 5 مارس المقبل في تمام السابعة مساءً بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات نادي سينما الأحد، ثلاثة أفلام للمخرج المصري ناجي إسماعيل ويعقبها ندوة في المكتبة.

الأفلام المعروضة أولها فيلم «ماما»، وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قد اختارته ليشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بالمهرجان، وهو من تأليفه أيضًا وإنتاج كوثر يونس، ومعها منتج مشارك مارك لطفي ومونتاج ساندرو كنعان ومدير تصوير مصطفى الششتاوي وستايلست ريم العدل، وموسيقى تصويرية محمد الصماد وديكور ياسر الحسيني ومهندس الصوت سامح نبيل وبطولة النجمة مي الغيطي ودانيال شريف وتدور أحداثه حول فتاة تستعد لإستقبال عامها الواحد والعشرون، في الوقت الذي تخفي فيه سرًا مرعبًا لحماية نفسها وشقيقها.

تفاصيل الفيلم الثاني للمخرج ناجي اسماعيل

الفيلم الثاني هو الفيلم الوثائقي القصير أم أميرة الذي شارك من قبل في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين للأفلام القصيرة كأول فيلم مصري يشارك في هذه المسابقة، أما الفيلم الثالث الذي سيتم عرضه فهو فيلم البنانوة ولد المخرج ناچي إسماعيل عام 1983 في أحد أحياء القاهرة عين شمس.