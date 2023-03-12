محافظ مطروح يفتتح معرض أهلا رمضان ويقرر تخفيض السلع المعروضة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، معرض أهلا رمضان خلف مديرية التموين بمدينة مرسى مطروح مع استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم وذلك بحضور المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح والمحاسب أنور رحيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، ولفيف من العمد والمشايخ وأهالي مطروح.

تخفيضات جديدة بمعرض أهلاً رمضان

وتابع محافظ مطروح أجنحة معرض أهلا رمضان من السلع الغذائية الأساسية واللحوم والمنظفات والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة تصل إلى 20% عن أسعار السوق.

تخفيضات جديدة بأسعار السلع

كما قرر محافظ مطروح بتخفيض أسعار عدد من السلع خلال تفقده للمعرض منها أسعار البيض من 93 جنيها إلى 85 جنيها وتصبح أسعار اللحمة البلدي اليوم من 220 إلى 200 جنيه مع افتتاح المعرض وغيرها، تيسيرا على الأهالي بمشاركة أصحاب المنتجات المعروضة.

توفير السلع بأسعار مخفضة

ووجّه محافظ مطروح الشكر لجهود تنظيم المعرض، تيسيرًا على أهالي محافظة مطروح بالتنسيق مع من الغرفه التجارية ومديرية التموين مع التجار والشركات المشاركه في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم، مع العمل على توفير مزيد من السلع الأساسية للمواطنين، وتنظيم مزيد من المعارض والمنافذ للسلع الغذائية المخفضة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها والرقابة على الأسواق ومنع أي تجاوزات.

26 معرضا في مطروح

وقال محافظ مطروح إنه جري فتح 26 معرض من معارض أهلا رمضان ومنفذ بيع للسلع المخفضة للمواطنين منها فتح المعرض اللوجستي أول طريق السلوم بأسعار مخفضة تصل إلى 20%، بالإضافة إلى افتتاح عدد 25 منفذا وشادرا لبيع السلع الغذائيه والخضر والفاكهة، بأسعار مخفضة موزعة على مراكز ومدن المحافظة الثمانية المختلفة.