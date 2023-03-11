افتتاح معرض «أهلا رمضان» في منفلوط بأسيوط.. تخفيضات تصل لـ25%

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يجري تنظيم وافتتاح العديد من معارض «أهلا رمضان» لهذا العام بالمراكز والقرى والأحياء، حيث واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة افتتاح معرض جديد في قرية بني عدي بمركز منفلوط، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار تنافسية وتخفيضات تصل لـ25%.

معرض أهلا رمضان في بني عدي

وأناب محافظ أسيوط، عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، لافتتاح معرض بني عدي بمنفلوط، بحضور ومشاركة عدد كبير من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

سلع غذائية متنوعة

وعقب الافتتاح، تفقد السكرتير المساعد أقسام المعرض المتنوعة، والذي يضم باكيات لبيع المواد الغذائية (سمن وزيت ودقيق وسكر وبلح وخضروات وفواكه ولحوم طازجة ومجمدة)، كما تحاور مع العارضين مستفسرًا عن أسعار عدد من المنتجات والسلع ونسبة الخصم على المعروضات، واطمأن على توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وبأسعار أقل من المعروض بالسوق لسد احتياجات المواطنين.

توفير السلع الضرورية

وأشار اللواء عصام سعد إلى أنه يتابع بصفة مستمرة تنظيم المعارض وفتح المنافذ لتوفير كافة السلع الضرورية وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، ومنع تخزين واحتكار السلع لرفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، مثمنًا الدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المعارض، والتي قامت بعرض كافة السلع الأساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تصل إلى 25%.