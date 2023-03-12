إنذار أخير لطلاب الثانوية العامة 2023 بشأن أوراق التقدم للامتحانات

وجهت المدارس الثانوية الإنذار الأخير لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة، ممن لم يقوموا بتسليم الأوراق الخاصة باستمارة التقدم لامتحانات العام الدراسي الجاري 2022 /2023، سواء كانوا طلاب نظاميين أو باقيين للإعادة.

تسليم أوراق استمارة الثانوية العامة

وأكدت المدارس الثانوية، على صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي، أن غداً الاثنين آخر أيام أعمال تسليم وتسلم أوراق الثانوية العامة 2023 الخاصة باستمارة الثانوية العامة للتقدم للامتحانات.

تحذير لطلاب الثانوية العامة 2023

ووجهت المدارس الثانوية تحذيرا مهما لطلاب الثانوية العامة 2023، مؤكدة أنه في حالة عدم تسليم الأوراق الخاصة باستمارة الثانوية العامة 2023، غداً الاثنين، 13 مارس، فسيتم تحويلهم من طلاب نظاميين إلى طلاب منازل.

أوراق استمارة الثانوية العامة 2023

- تقديم 4 صور شخصية بخلفية بيضاء ويشترط أن يكتب على الصور اسم الطالب بالكمبيوتر .

- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للطالب.

- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر .

- صور ضوئية بالإضافة إلى إيصال سداد المصروفات الدراسية، ويتم تدفع في مكاتب البريد بالرقم القومي للطالب.

- أصل شهادة ميلاد الطالب.

- شراء طابعين صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.

- صورتان ضوئيتان إيصال سداد قيمة تأمين التابلت وقيمته 105 جنيهات بالبريد.

- صورتان ضوئيتان وإيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقيمته 210 جنيهات.