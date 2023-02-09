تنبيه مهم من «التعليم» بشأن تقدم طلاب المنازل لامتحانات الثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات مهمة بشأن التقدم لامتحانات الثانوية العامة لطلاب المنازل للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والمقرر أن يبدأ يوم 10 يونيو المقبل، وفقًا للمواعيد المحددة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، في ضوء الاستعداد لعقد امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وبالإشارة إلى كتاب التعليمات بشأن إجراءات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية

وطالبت وزارة التربية والتعليم، من المديريات التعليمية، التنبيه على المدارس الثانوية المسجل بها طلاب المنازل المستجيدين المنقولين من الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي، بتسليمهم الأكواد الخاصة بهم حتى يتمكنوا عن طريق الكود والرقم القومي، من تسجيل الاستمارة الإلكترونية بمعرفة الطالب ويتم اعتمادها وختمها من المدرسة.

طلاب المنازل الراسبين

كما وجهت وزارة التربية والتعليم، طلاب المنازل الراسبين من العام الماضي أو الأعوام السابقة، بأن يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية بمعرفة لجنة النظام والمراقبة واعتمادها وختمها من الإدارة التعليمية مع اعتبار الأمر مهم جدًا وعاجل.