إجراءات تقدم طلاب الدمج لامتحانات الثانوية العامة 2023.. والمستندات المطلوبة

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن ضوابط وآليات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب الدمج، للعام الدراسي 2022-2023، مشيرة إلى أن نظام الدمج يطبق على الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين بمدارس التعليم العام طبقا للفئات المحددة بالقرار الوزارى رقم 252 لسنة 2017، لافته إلى أن القرار يشمل الإعاقة البصرية، الحركية، السمعية والذهنية.

السماح للطلاب المدمجين بمدارس التعليم العام بالتقدم لأداء الامتحانات

وأشارت التعليم في خطاب موجه للمديريات التعليمية، إلى أنه يجرى السماح للطلاب المدمجين بمدارس التعليم العام بالتقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة إذا كان الطالب مدمج من بداية المرحلة الثانوية أو محول من مدارس التربية الخاصة إلى الصف الثاني الثانوي بمدارس التعليم العام - على الأقل.

وفي حالة تقدم ولي الأمر بطلب لأداء نجله لامتحان الصف الثالث الثانوي مباشرة في ذات العام حال حدوث ظرف قهري للطالب أدى إلى حدوث إحدى الإعاقات سالفة الذكر، يرفق بالطلب أصل التقرير الطبي معتمد من اللجنة الطبية العليا بالمديرية التابع لها الطالب، وتقوم الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة باتخاذ باقى الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

ثانيا: بناء على القرار الوزارى رقم 252 لسنة 2017 بشأن قبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام ، لافتة إلى أنه يسمح للطلاب من ذوي الإعاقة التالية «الذهنية البسيطة، بطينو التعلم ، الشلل الدماغى اضطراب طيف التوحد، متلازمة داون، ضعاف البصر، ضعاف السمع ،الكفيف و الإعاقة الحركية، بالتقدم لأداء امتحان الثانوية العامة ، على أن يتم اتباع الخطوات التالية:

المستندات المطلوبة لتقدم الطلاب المدمجين لأداء الإمتحانات

- يتقدم ولى أمر الطالب إلى الإدارة العامة للتربية الخاصة بطلب لأداء الامتحان مرفقاً به المستندات التالية:

- إثبات قيد الطالب المنتظم.

- تقرير طبي بالحالة الصحية للطالب ويحدد به معدل الذكاء.

- صورة من بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

- صورة من قرار الدمج إن وجد.