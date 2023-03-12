«الداخلية» توزع هدايا على السيدات المعيلات بمناسبة يوم المرأة العالمي

بالتزامن مع الاحتفال بشهر المرأة، حرصت وزارة الداخلية كعادتها، أن تشارك المرأة المصرية في الاحتفال بعيدها العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية وعيد الأم، وجاء هذا الاحتفال على شكل لفتات إنسانية نظمتها الداخلية من خلال عدد من الضباط والضابطات بمختلف مديريات الأمن، والذين قاموا بزيارة السيدات المعيلات بمنازلهن وقدموا لهن الهدايا.

الداخلية تستقبل النساء المعيلات وتقدم لهن هدايا

وتقديرًا لدور والهام المرأة، تابعت وزارة الداخلية، احتفالاتها بالمرأة المعيلة، بتواجد عدد من الضباط والضابطات بمختلف مديريات الأمن، لاستقبالهن داخل النوادي على مستوى الجمهورية، ليقدموا لهن الهدايا «عبوات مواد غذائية»، وذلك لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى لتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال فى المجتمع.

توقيع كشف طبي مجانا احتفاًلا بشهر المرأة

وفي لفته إنسانية أخرى، قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، باستقبال وفد من المجلس القومي لحقوق المرأة، خلال زيارة له لمستشفى الشرطة في العجوزة، لمتابعة توقيع الكشف الطبى على السيدات بالمجان، احتفاًلا بشهر المرأة.

السيدات المعيلات يوجهن الشكر لوزارة الداخلية

ولاقت مشاركة وزارة الداخلية من خلال الاحتفال مع السيدات المعيلات استحسانا كبيرا، وأثرت بهن بشكل كبير وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على تلك المبادرات ذات الطابع الإنسانى، وأهتمامهم وتقديراهم لدور المرأة المصرية الفعال فى المجتمع، وجاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة.