وزارة الداخلية تعلن نتيجة قرعة الحج 2023 في 6 محافظات اليوم

تعلن وزارة الداخلية اليوم الأحد نتيجة قرعة الحج 2023 في 6 محافظات على مستوى الجمهورية، وتحديداً أسماء الفائزين بأداء مناسك الحج لهذا العام، وهي محافظات القليوبية، والدقهلية، والفيوم، ومطروح، والأقصر، وذلك طبقاً للجدول الذي أعلنته «الداخلية» ويستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023 في المحافظات

وكشفت وزارة الداخلية كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023 من خلال بوابة الحج المصرية على شبكة الإنترنت، والذي يمكن من خلالها معرفة المواطنين لنتيجة القرعة في المحافظات المختلفة بعد الإعلان عنها رسمياً وفقا للجدول المعلن، وذلك من خلال الدخول على هذا الرابط.

مواعيد الإعلان عن أسماء الفائزين في قرعة الحج 2023

وكشفت وزارة الداخلية عن مواعيد الإعلان عن أسماء الفائزين في قرعة الحج 2023، والتي بدأت من أمس السبت وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل وفقا لهذا الجدول:

- غدًا الإثنين الموافق 13 مارس سيتم إجراء قرعة الحج 2023 في مديريات أمن المحافظات الآتية: بورسعيد، والغربية، والبحيرة، والوادي الجديد، والمنيا، وقنا.

- بعد غد الثلاثاء الموافق 14 مارس سيتم إجراء قرعة الحج 2023 في مديريات أمن المحافظات الآتية: كفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وأسيوط، والإسماعيلية.

- آخر يوم وهو الأربعاء الموافق 15 مارس سيتم إجراء قرعة الحج 2023 في مديريات أمن المحافظات الآتية: السويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وسوهاج.