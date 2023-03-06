الرئيس الأوكراني يقر بصعوبة وضع قواته في دونباس

أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بصعوبة وضع قواته في ساحة المعركة بدونباس، ووصفه بأنه «مؤلم»

الوضع الخاص بالقوات الأوكرانية

وأشارت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم الإثنين إلى أن الوضع في (بارتيومفست باخموت) تسبب بخلافات بين زيلينسكي والقائد العام للقوات الأوكرانية الذي دعا قبل أسابيع قليلة للانسحاب من المدينة.

كان مستشار القائم بأعمال رئيس إقليم دونيتسك يان جاجين، قد أعلن أمس الأول السبت أن السيطرة على مدينة باخموت (أرتيوموفسك) عملية استراتيجية لقطع التواصل بين القوات الأوكرانية والقيادة المركزية الأوكرانية في جبهات مختلفة من جبهات القتال.

وأضاف أن السيطرة على باخموت سيسهل السيطرة على باقي مناطق دونيتسك، مثل كرامتوسك وسيفيرسك وسلفينسك ومارينكا وفيديفك؛ حيث تشهد غالبية أراضي دونيتسك قتالا عنيفا بين القوات الأوكرانية والروسية.

وثيقة مكافحة الفساد في أوكرانيا

وفي شأن آخر، أقر البرلمان الأوكراني وثيقة برنامج لمكافحة الفساد خلال الفترة 2023-2025، والتي تحتوي على تدابير تهدف إلى زيادة كفاءة الحكومة في منع الفساد في مجالات مختلفة من الحياة العامة.

وذكرت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية أن البرنامج يستهدف اتخاذ موقفا سلبيا تجاه الفساد في المجتمع وضمان المسؤولية الحتمية عن الجرائم، كما يوفر التدابير الضرورية في مجال العدالة والتنظيم الاقتصادي للدولة والشؤون الجمركية والضرائب والقطاعات العامة والخاصة، بجانب قطاعات البناء والأراضي والبنية التحتية، وكذلك قطاعات الدفاع والرعاية الصحية والتعليم والعلوم والحماية الاجتماعية.

وتتناول وثيقة البرنامج مقاييس القضاء على العوامل المحتملة التي تحفز الفساد، حيث أنها مصممة لتحسين تكوين وتنفيذ سياسات مكافحة الفساد في البلاد، كما ينظم البرنامج مسائل التنسيق بين الجهات المعنية ومراقبة تقييم فعالية الأداء لاستراتيجية مكافحة الفساد.