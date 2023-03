معلومات عن «شبيه زيلينسكي»: حارس الرئيس الأوكراني يعيش في وحدة عسكرية (فيديو)

«زيلنسكي آخر»، ظهر شخص بجوار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أثناء لقائه مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، بملامح مشابهة وزي يكاد يكون متطابقا، ليتساءل الكثيرون عن هوية هذا الرجل، الذي يعرف بأنه «ظل الرئيس».

ولفت هذا الرجل انتباه العالم بسبب التشابه الكبير بينه وبين الرئيس الأوكراني، حيث إنه يرتدي غالبا زيا مشابها لذلك الذي يرتديه زيلينسكي، ويتمتع بلحية خفيفة شبيهة بلحية الرئيس في أغلب الأحيان، إلى جانب أن بنيته الجسدية شبيهة أيضا ببنية رئيسه.

وتستعرض السطور التالية معلومات عن شبيه زيلينسكي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» عربية، كالتالي:

-شبيه زيلينسكي أو ما يعرف بظل الرئيس هو «مكسيم دونيتس».

-هو الحارس الشخصي لزيلينسكي، منذ بداية الحياة السياسية للرئيس الأوكراني.

-في 29 مايو 2019، تم تعيينه رئيسا لجهازِ الأمن لرئيس أوكرانيا.

-يبلغ من العمر 44 عاما.

-ولد في «كريفيي ريه» الواقعة في وسط أوكرانيا.

-تخرج في المعهد الاقتصادي بجامعة «فاديم هيتمان» الوطنية.

-لا يمتلك منزلا، ويعيش في وحدة عسكرية.

-لديه مدخرات بنكية قدرت بنحو 10 آلاف دولار.

