كواليس جلسة الحكم بإعدام قاتل محامي كرداسة: مشادة بين المتهم وأسرة الضحية

شهدت قاعة محاكمة المتهم «محمد فرحات وشهرته محمد خيرية»، بقتل المجني عليه بنداري حمدي المعروف إعلاميًا بـ«محامي كرداسة»، قبل دقائق من النطق بالحكم عليه، مشادة كلامية بينه وبين أسرة الضحية.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، معاقبة المتهم «محمد فرحات وشهرته محمد خيرية»، بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامه، وذلك لإدانته بقتل المجني عليه بنداري حمدي المعروف إعلاميًا بـ«محامي كرداسة».

وحسب ما جاء في أمر إحالة القضية رقم 16067 جنايات كرداسة، قيام المتهم «محمد فرحات وشهرته محمد خيرية، 33 عامًا، كهربائي سيارات وصائد حيوانات»، بقتل المجني عليه بنداري حمدي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك لاعتقاده أن الضحية تواطؤ مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية في إحدى القضايا التي كان موكلًا عنها.

وحسب ما جاء في تقرير الصفة التشريحية، كما وصفته النيابة العامة في مرافعتها الجلسة الماضية، فإن المجني عليه بنداري حمدي، أُصيب بجسده عدة إصابات متفرقة وكان ذلك نتيجة إطلاق أعيرة نارية من قبل المتهم عليه، وأن ما أودى بوفاته حسب ما في الأوراق هي الإصابة التي تلقاها في صدره.

وأضافت النيابة العامة، خلال المرافعة التي تقدمت بها أمام هيئة المحكمة، أنَّ الجاني ارتكب الحادث لعمل المجني عليه، متسائلة: «هل هذا مبرر أن يقتل الضحية الذي كان موكلًا وأصبح خصما للمتهم، بعد صدور حكم بالحبس على سلوكه في القضية التي كان يترافع عنه فيها.