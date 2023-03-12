حقيقة زيادة المعاشات 500 جنيه إضافية.. اعرف التفاصيل الكاملة

تزامنًا مع تزايد التساؤلات على محرك البحث «جوجل» حول حقيقة زيادة المعاشات 500 جنيه إضافية، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنَّ رئيس الجمهورية وجه بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من شهر أبريل المقبل، مشيرة إلى أنَّه يتمّ صرف زيادة المعاشات مع معاشات شهر ابريل 2023 ، موضحًا أنَّ الحد الأدنى للزيادة 170 جنيهًا والحد الأقصى 1635 جنيهًا.

11 مليون مواطن مستفيد من زيادة المعاشات

وأشارت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنَّ قيمة الزيادة التي يستفيد منها أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش البالغ عددهم 11 مليون مواطن تبلغ 55 مليار جنيه سنويا، موضحة أنَّ تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونيه .

حقيقة زيادة المعاشات 500 جنيه إضافية

وحول حقيقة زيادة المعاشات 500 جنيه إضافية التي يبحث عنها الكثيرون، أشارت التأمينات الاجتماعية إلى أنَّ قرار زيادة المعاشات 15%، سيستفيد منها حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1 أبريل 2023 وحتى 30 يونيو 2023.

قيمة المعاشات بعد زيادة الـ15%

وأوضح مصدر بالتأمينات الاجتماعية، أنّه يجرى حساب قيمة زيادة المعاشات الجديدة 2023 للمواطن، من خلال ضرب قيمة المعاش في 15%، ليحصل على الزيادة الجديدة في المعاشات، لترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي زيادة المعاشات كالتالي:

- من يتقاضى 2000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 2300.

- من يتقاضى 2500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 2875.

- - من يتقاضى 3000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3450.

- من يتقاضى 3500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4025.

- من يتقاضى 4000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4600.

- من يتقاضى 5000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5750.