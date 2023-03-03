طرق شراء أصحاب الأعمال مدة سابقة في اشتراكات التأمينات.. «س وج»

قدمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عددا من المزايا لأصحاب الأعمال المؤمن عليهم، وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، مشيرة على موقعها الرسمي أنه يمكن لأصحاب الأعمال تعديل فئة الاشتراك، وتغيير بيانات المنشأة وإخطار الهيئة بذلك، فضلا عن تخفيض نسب اشتراكات إصابات العمل وغيرها.

وترصد «الوطن»، في إطار دورها الخدمي كل الأسئلة المتعلقة بشراء مدة سابقة في مدد الاشتراك بالنسبة لأصحاب الأعمال، والتي أوضحتها التأمينات على موقعها الرسمي كالآتي:

كيف يمكن شراء مدة سابقة في مدد الاشتراك بالنسبة لأصحاب الأعمال؟

يتم طلب شراء مدة سابقة ضمن مدة اشتراك في التأمين الاجتماعى بالنسبة لفئة أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.

شروط شراء مدة سابقة

ما هي شروط شراء مدة سابقة ضمن مدد الاشتراك بالنسبة لأصحاب الأعمال؟

- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي.

- أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام هذا القانون.

- أن تكون سنوات كاملة.

- تقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقًا للجدول رقم 3 المرافق للقانون 148.

هل يمكن العدول عن طلب حساب المدة؟

وفي جميع الأحوال، لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة.

طلب الحساب على نموذج رقم «8»

كيف يمكن لصاحب العمل شراء مدة سابقة ضمن مدد الاشتراك؟

- يقدم صاحب العمل المؤمن عليه طلب الحساب على نموذج رقم «8».

- يقوم المؤمن عليه بالتوقيع على النموذج بما يفيد علمه بالتكلفة.

- ​يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة وفقًا لإحدى الطرق الآتية:

- يمكن سداد المبالغ دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.

- يمكن سداد المبالغ بالتقسيط، ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركًا إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة قبل تاريخ انتهاء الخدمة.