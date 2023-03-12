انطلاق منافسات الجولة النهائية لمسابقة أوائل طلبة الإعدادية ببورسعيد

انطلقت اليوم منافسات الجولة النهائية لمسابقة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد لأوائل طلبة الشهادة الإعدادية للمدارس الرسمي العربي للعام الدراسي 2022 –2023، وذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية التعليم بالمحافظة، وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمركزية.

3 مباريات اليوم

وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أنه تم إجراء 3 مباريات اليوم بين الفرق أوائل الطلبة بالمسابقة من كل إدارة تعليمية من خلال 3 مقرات مدرسية هي الشهيد مصطفى خضر سليم الإعدادية للبنات والقناة الإعدادية للبنات وبورسعيد الإعدادية للبنين بالتعاون مع أقسام العلاقات العامة بالإدارات التعليمية وإدارة التوجيه الفني والموجهين الأوائل للمواد الدراسية.

روح التنافس الشريف

وذكرت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هذه المسابقة تهدف إلى تعميم الفائدة من تداول الأسئلة والتعرف على الإجابات النموذجية طبقا لنماذج أسئلة الوزارة من الكتاب المدرسي وتعزيز روح التنافس الشريف، في إطار الأخلاقيات ومبادئ التربية السليمة وتدريب الطلاب على الدقة والموضوعية، خاصة وأن المسابقة تقام بين طلاب يمثلون الصفوة العلمية المتفوقة بمدارس المرحلة.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام أنه تم تحديث نظام المسابقة للعام الحالي ليكون أكثر تنافسية وحيادية وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بإقامة الجولات النهائية بين الفريق الأول من كل إدارة التعليمية بنظام القرعة والتي تؤدي لصعود وتأهل 3 فرق يقام بينها دوري خلال 3 أيام متتالية على مسرح مدرسة القناة الإعدادية لتحديد المراكز الثلاثة الأولى على مستوى بورسعيد طبقا لما حصله كل فريق من مجموع درجات خلال جولتيه في الدوري.

يذكر أن نتائج الجولة النهائية التي عقدت اليوم أسفرت عن فوز فريق مدرسة ناصر الإعدادية للبنات بنتيجة 44 درجة مقابل 41 درجة لفريق مدرسة العاشر من رمضان الإعدادية المشتركة وفوز فريق مدرسة الشهيد عمرو السقا الإعدادية للبنات بنتيجة 46 درجة مقابل 45 درجة لفريق مدرسة المروة الإعدادية للبنات.

كما فاز فريق مدرسة الرسالة الحديثة الخاصة بنتيجة 49 درجة على فريق مدرسة بورسعيد الإعدادية بنين الذي حقق 45 درجة من إجمالي 50 درجة، وبهذه النتائج يتأهل للمرحلة النهائية للمنافسة على المراكز الثلاثة الأول والثاني والثالث على مستوى المحافظة بنظام الدوري فرق مدارس ناصر الإعدادية للبنات والشهيد عمرو السقا الإعدادية للبنات ومدرسة الرسالة الحديثة الخاصة.