محافظ الإسكندرية: بدء أعمال تطوير شارع النبي دانيال بتكلفة 103 ملايين جنيه

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إشارة البدء لإعادة تطوير ورفع كفاءة شارع النبي دانيال بطول 730 مترا، باعتباره من أقدم وأهم شوارع المحافظة بتكلفة تقدر بـ103 ملايين جنيه، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن شارع النبي دانيال هو أقدم وأعرق الشوارع في عروس البحر الأبيض المتوسط؛ حيث يعود تاريخ الشارع إلى عام 331 قبل الميلاد عندما أمر الإسكندر الأكبر المهندس الأغريقي دينوقراطيس ببناء مدينة الإسكندرية لتكون عاصمة جديدة لأمبراطوريته لما وجده فيها من موقع ممتاز يجعلها نواة لعصر جديد، وكان شارع النبي دانيال هو جزءا من الشارع الرئيسي الطولي للمدينة وقت إنشاءها.

شارع النبي دانيال.. مجمع للأديان السماوية

وقال الشريف إن شارع النبي دانيال بمثابة مجمع للأديان السماوية الثلاثة، حيث يضم الكنيسة المرقسية وهي أقدم كنيسة في أفريقيا، ومعبد إلياهو وهو أقدم المعابد اليهودية التي شيدت في الإسكندرية، ومسجد النبي دانيال، مما يخلق حالة فريدة من تجمع الأديان في أنحاء العالم وتجسيدا مصريا حقيقيا لمقولة «الدين لله والوطن للجميع».

15 مبنى تراثيا بشارع النبي دانيال

وأشار إلى أن الغرض من أعمال التطوير هو ترميم ودهان جميع المباني الموجودة في الشارع مع الالتزام بكود اللون الأصلي للمباني التراثية وترميم ما هو بحاجة إلى ترميم للحفاظ عليها حيث يوجد نحو 15 مبنى تراثيا بالشارع.

رفع كفاءة جميع المواقع الأثرية والتراثية

وأوضح المحافظ أن هناك مخطط ورؤية استراتيجية لتطوير ورفع كفاءة جميع المواقع الأثرية والتراثية في الإسكندرية للحفاظ عليها وعودتها إلى سابق عهدها، خاصة أن التغيرات المناخية قد أثرت عليها، مؤكدا بأنه سيتم الاهتمام بالمكتبات المتواجدة في الشارع وتوحيد شكلها والالتزام بشكل موحد للحفاظ على المظهر الحضاري والتراثي للشارع ولعدم إعاقة حركة المرور، مؤكدا أن الهدف من التطوير هو ترميم لكل واجهات والمباني الموجودة مع الحرص على لون المباني التراثية.

ومن جانبها، أشارت «عازر» إلى أنه سيكون هناك تكامل بين تطوير شارع النبي دانيال وبين أعمال التطوير التي تمت في محطة مصر، لافتة إلى أن شارع النبي دانيال شاهدا على تاريخ الإسكندرية، لذا فإن جميع أجهزة الدولة تتكاتف لإعادة الرونق إلى هذا الشارع، مؤكدة بأنه سيتم الاهتمام بمنافذ بيع الكتب التي بالشارع وتوحيد شكلها، وسيكون هناك تكامل مع جميع المباني التراثية التي في الشارع وكذا التكامل مع مشروع التطوير الذي تم في محطة مصر.