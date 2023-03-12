محافظ الإسكندرية: قطاع النقل البحري في مصر يشهد طفرة هائلة

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن قطاع النقل البحرى بمصر يشهد طفرة هائلة ننافس بها كبار دول العالم من خلال التطوير الذي تشهده المواني البحرية المصرية، وكذا استخدامها أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة؛ لتعظيم الاستفادة منها بالاشتراك بين وزارة النقل والهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج 12»، الذي ينظمه معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، علي مدار 3 أيام، مشيرا إلى أن المؤتمر يحظي هذا العام بحضور عربي ودولي كبير، ويشارك فيه عدد كبير من رؤساء الهيئات والمواني وأساتذة الجامعات والمتخصصين، وقامت النقل البحري في مصر والعالم.

الإسكندرية تشهد تطوراً ملحوظاً

كما أكد الشريف أن محافظة الإسكندرية شهدت تطوراً ملحوظاً في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال المشروعات القومية الحالية، على أرض المدينة ، ومنها تطوير موانئ الإسكندرية، وإقامة منطقة لوجيستية، وشبكات الطرق، وغيرها من المشروعات فى كافة المجالات والقطاعات لخدمة أهالى الإسكندرية.

أكد على أن الدولة المصرية تبذل جهود مضنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي يأتي على رأسها تنفيذ الاستراتيجيات المرنة للحفاظ على كفاءة خدمات الأعمال اللوجستية والمواني من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار.

ورحب محافظ الإسكندرية بالسادة ضيوف المحافظة المشاركين في المؤتمر الدولي المتميز الذي يعد مُلتقي علمي وعالمي، كونه يُسلط الضوء على قطاع النقل البحري أحد أهم القطاعات التي لها تأثير قوي ومباشر على اقتصاد الدول.

وتمنى الشريف أن تأتي ثمار هذا المؤتمر واضحه من خلال تسليط الضوء على التحديات التي تواجه صناعة النقل البحري، وإتاحة الفرصة إلى تضافر جهود صانعي القرار، والباحثين الأكاديميين، والأطراف المعنية، ومجتمع المواني، والخدمات اللوجستية بأكملها، على التواصل الفعال فيما بينهم لتبادل المعرفة وتنفيذ أفضل الممارسات.