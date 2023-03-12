تفاصيل أول حفل أوسكار: استمر 15 دقيقة.. ورسوم الحضور 5 دولارات

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن موعد إقامة حفل أوسكار 2023 على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس، وهي النسخة الـ95 من حفل توزيع الجوائز الشهير الذي بدأ للمرة الأولى عام 1929 قبل أن يصبح تقليدا سنويا، وشهد تطورات عديدة على مدار تلك السنوات حتى أصبح في صيغته الحالية.

لا يعتبر حفل أوسكار 2023 مقياسا لما كان عليه الحفل الأول، الذي أقيم في مايو من العام 1929 في فندق «هوليوود روزفيلت» بلوس أنجلوس، وكانت تذكرة الحضور 5 دولارات أمريكية، وحضر الحفل 270 شخصًا معظمهم من أعضاء الأكاديمية، ولم يستمر الحفل أكثر من 15 دقيقة، إذ يعتبر حفل توزيع جوائز الأوسكار الوحيد الذي لم يتمّ بثه على الراديو أو التلفزيون، بينما تمّ تقديم بث إذاعي لجوائز الأوسكار الثانية، وفقا للموقع الرسمي لأكاديمية فنون وعلوم السينما.

500 دولار تكلفة تنفيذ جائزة أوسكار

تمّ تصميم تمثال الأكاديمية الصغير في عام 1928 من قبل المدير الفني لشركة «MGM» سيدريك جيبونز، حصل النحات جورج ستانلي على 500 دولار أمريكي لتنفيذ التمثال الأصلي من تصميم «جيبونز».

«Wings» الفيلم الصامت الوحيد الذي حصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم

تمّ تقديم الجوائز في حفل أوسكار الأول في 12 فئة، وكان الإعلان عن الفائزين قبل 3 أشهر من الحفل، وحصل الفيلم الصامت «Wings» على جائزة أفضل فيلم، ويعتبر هو الفيلم الصامت الوحيد الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم.

وحصل إميل جانينج على جائزة أفضل ممثل، وجانيت جاينور على جائزة أفضل ممثلة عن عملها في ثلاثة أفلام: «7th Heaven» و «Street Angel» و «Sunrise»، وحصل فرانك بورزاج على جائزة أفضل مخرج، ولويس مايلستون على جائزة أفضل مخرج كوميدي، كما حصل كل من تشارلي شابلن ووارنر براذرز على جائزة فخرية.