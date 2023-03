تعرف على ترشيحات «أوسكار 2023» قبل انطلاق حفل توزيع الجوائز

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن واحد من أبرز حفلات توزيع الجوائز السينمائية في العالم، حيث تقام النسخة الـ 95 من حفل توزيع جوائز أوسكار على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس، غدا، وسيبحث الجمهور عن ترشيحات أوسكار 2023 قبل الإعلان عن الفائزين في فئات الجائزة الـ 24.

وتتضمن ترشيحات أوسكار 2023، عدد من الممثلين الذين يترشحون لجوائز في فئات التمثيل الأربعة، للمرة الأولى في مسيرتهم المهنية ويصل عددهم لـ 16 ممثل وممثلة، من بينهم اوستن بتلر عن دوره في فيلم «Elvis»، رندان فريزر وذلك عن دوره في فيلم «The Whale»، وميشيل يوه عن دورها في فيلم «Everything Everywhere All at Once»، بالإضافة إلى آنا دي أرماس عن دورها في فيلم السيرة الذاتية «Blonde».

الملحن جون ويليامز يكسر الرقم القياسي في ترشيحات أوسكار 2023

وتتضمن ترشيحات أوسكار 2023 عدد من الأرقام القياسية، حيث أصبح الملحن والعازف جون ويليامز أكبر مرشح لجائزة أوسكار بعد تجاوزه سن الـ 90، بالإضافة إلى كونه أكثر شخص على قيد الحياة يترشح لجوائز أوسكار بعد ما وصل إجمالي ترشيحاته لـ 53، بعد ترشيحه هذا العام لجائزة أفضل موسيقى تصويرية عن فيلم «The Fabelmans».

ترشيحات أوسكار 2023

وقبل الإعلان عن الفائزين تعرف على ترشيحات أوسكار 2023، في الفئات الأبرز والتي تتضمن أفضل فيلم، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل مساعد، أفضل ممثلة مساعدة، أفضل إخراج، أفضل سيناريو أصلي، وأفضل سيناريو مقتبس.

أفضل فيلم

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

Avatar: The Way of Water

All Quiet on the Western Front

Elvis

The Fabelman

Top Gun: Maverick

Women Talking

Triangle of Sadness Tár

أفضل ممثل

أوستن بتلر عن «Elvis»

كولين فاريل عن «The Banshees of Inisherin»

بريندان فريزر عن «The Whale»

بول مسكال عن«Aftersun»

بيل نيجي عن«Living»

أفضل ممثلة

ميشيل يوه عن «Everything Everywhere All at Once»

أندريا ريسبورو عن «To Leslie»

كيت بلانشيت عن «Tár»

آنا دي أرماس عن «Blonde»

ميشيل ويليامز عن «The Fabelman»

أفضل ممثل مساعد

برندان جليسون عن «The Banshees of Inisherin»

بريان تيري هنري عن «Causeway»

جود هيرش عن «The Fabelmans»

باري كيوجان عن «The Banshees of Inisherin»

جوناثان كي كوان عن «Everything Everywhere All at Once»

أفضل ممثلة مساعدة

أنجيلا باسيت عن «Black Panther: Wakanda Forever»

هونج تشاو عن «The Whale»

كيري كوندون عن «The Banshees of Inisherin»

جيمي لي كورتيس عن «Everything Everywhere All at Once»

ستيفاني هسو عن «Everything Everywhere All at Once»

أفضل إخراج

مارتن ماكدونا عن «The Banshees of Inisherin»

دانيال كوان ودانيال شاينرت عن «Everything Everywhere All at Once»

ستيفن سبيلبرج عن «The Fabelmans»

تود فيلد عن «Tár»

روبن أوستلوند عن «Triangle of Sadness»

أفضل سيناريو أصلي

«The Banshees of Inisherin» لـ مارتن ماكدونا

«Everything Everywhere All at Once » لـ دانيال كوان ودانييل شاينرت

«The Fabelmans» لـ ستيفن سبيلبرج وتوني كوشنر

«Tár» لـ تود فيلد

«Triangle of Sadness» لـ روبن أوستلوند

أفضل سيناريو مقتبس

«All Quiet on the Western Front» لـ إدوارد بيرجر ، ليزلي باترسون ، وإيان ستوكيل

«Glass Onion: A Knives Out Mystery » لـ ريان جونسون

«Living» لـ كازوو إيشيجورو

«Top Gun: Maverick» لـ إرين كروجر وإريك وارن سينجر وكريستوفر ماكوارى

«Women Talking» لـ سارة بولي