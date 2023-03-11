«أوسكار» ترفض إذاعة كلمة مسجلة للرئيس الأوكراني في حفل توزيع الجوائز

رفضت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، المنظمة لجوائز أوسكار ظهور الرئيس الأوكراني «فولوديمير زيلينسكي»، في النسخة الـ 95 من حفل توزيع الجوائز المقام غدا، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، حيث كان يأمل «زيلينسكي»، في إلقاء كلمة مسجلة خلال حفل توزيع الجوائز، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وظهر الرئيس الأوكراني في عدد من الفعاليات والأحداث الفنية خلال الفترة الماضية بينها حفل توزيع جوائز أوسكار 2022، وحفل توزيع جوائز جرامي 2022، وكان آخرها حفل جوائز جولدن جلوب 2023، وقال خلال كلمة مسجلة: «أنه الآن عام 2023، ولم تنتهِ الحرب في أوكرانيا بعد، ولكن من الواضح بالفعل من سيفوز».

وتابع: «لكن لا تزال هناك معارك ودموع أمامنا، لكن الآن يمكنني بالتأكيد أن أخبركم من هو الأفضل في العام السابق، لقد كنتم أنتم.. الناس الأحرار في العالم الحر، أولئك الذين اتحدوا حول دعم الشعب الأوكراني الحر في كفاحنا المشترك من أجل الحرية».

تفاصيل حفل توزيع جوائز أوسكار 95

ويقام حفل توزيع جوائز أوسكار النسخة الـ 95، في تمام الساعة الـ 8 من مساء الغد حسب التوقيت الشرقي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يوازي الساعة الثانية من صباح يوم الاثنين حسب توقيت القاهرة، ويشارك في تقديم الحفل مجموعة كبيرة من النجوم بجانب المقدم الرئيسي جيمي كيميل، إذ تقدم الممثلة جيسيكا شاستاين جائزة أفضل ممثل، وتقدم أريانا ديبوز جائزة أفضل ممثل مساعد، أما الممثل تروي كوتسور فيقدم جائزة أفضل ممثلة مساعدة.