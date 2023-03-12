تغيير لون السجادة الحمراء لحفل جوائز أوسكار 2023 لأول مرة منذ 60 عاما

للمرة الأولى منذ 6 عقود، قرر منظمو حفل توزيع جوائز أوسكار في نسختها الـ 95 المقام مساء اليوم على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس، تغيير السجادة الحمراء إلى سجادة بلون الشمبانيا، حيث قال منظمو حفل توزيع جوائز الأوسكار إنهم يريدون أن تكون السجادة ناعمة، مثل الشاطئ عند غروب الشمس.

بالنسبة لفريق إنتاج جوائز الأوسكار، الذي اختار لون الشمبانيا، كانت الأولوية هي اللون الفاتح المريح الذي لا يتعارض مع الخيمة البرتقالية التي سيتم نصبها فوق السجادة لحماية الحضور من أشعة الشمس والأمطار المحتملة، وفقا لقرار المستشارة الإبداعية ليزا لوف.

وقالت لوف: «الخيمة باللون البرتقالي والسجادة ذات اللون الشمبانيا كانت مستوحاة من مشاهدة غروب الشمس على شاطئ رملي أبيض، مما يثير الهدوء والسكينة»، وفقا لما نشره موقع «نيويورك تايمز».

الجمهور ينتقد تغير السجادة الحمراء في أوسكار 2023

ولكن لم يحظى تغيير لون السجاة الحمراء في حفل توزيع جوائز أوسكار بتأيد الجمهور بشكل كبير، فعلق أحد المتابعين على حساب الأكاديمية على «إنستجرام»، قائلا: «أنه ليس حفل توزيع جوائز الأوسكار بدون السجادة الحمراء»، بينما أكد آخر أن السجادة ذات اللون الفاتح سوف تكون متسخة في نهاية اليوم.

ومن جانبه، قال أليكس باديا، مدير أزياء «دبليو دبليو دي»، «أحب السجادة الحمراء بسبب تاريخها وإرثها وما تعنيه، لكن السجادة بلون الشمبانيا هي الأفضل للموضة، إنها حقًا ستسلط الضوء على الفساتين بطريقة أفضل».

ليزا لوف: السجادة الشمبانيا مجرد تغيير.. وليست دائمة

وردت ليزا لوف على الانتقادات التي وجهها البعض بسبب تغير لون السجادة، قائلة إن سبق وتم تغير لون السجادة، «لم يكن هناك أي نقاش حول التغيير، لقد عرفوا فقط أن لديهم الحرية في كسر التقاليد جربوا بعض الألوان الأخرى».

وأضافت: «هناك أشخاص لديهم دائمًا طريقة ليجدوا شيئًا خاطئًا في شيء ما، هذا مجرد تغيير نأمل أن يحبها الناس، وهذا لا يعني أنها ستكون دائما بهذا اللون».