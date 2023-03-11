تعرف على مقدم حفل أوسكار 2023.. وصفته جانيت يانج بـ«الشخص المثالي»

تتجه أنظار العالم إلى مقدم حفل أوسكار 2023، وذلك بعد الواقعة المدوية التي شهدها حفل توزيع الجوائز العام الماضي، عندما صفع النجم ويل سميث الممثل الكوميدي كريس روك أثناء تقديم أحد الجوائز على المسرح أمام ملايين المشاهدين حول العالم، وتسببت في منع «سميث» من حضور الحفل لمدة 10 سنوات.

ووقع اختيار أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المنظمة لجوائز أوسكار، على مقدم البرامج الكوميدي جيمي كيميل ليكون مقدم حفل أوسكار 2023، وتعتبر تلك المرة الثالثة التي يقدم فيها الحفل، بعد ما قدم حفلي عام 2017 و2018 على التوالي، حيث وصفته جانيت يانج رئيسة الأكاديمية بـ «الشخص المثالي» لتقديم الحفل هذا العام، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

بعد واقعة صفع مقدم حفل أوسكار.. إنشاء فريق للتعامل مع الأزمات

وفي سبيل تجنب ما حدث مع مقدم حفل أوسكار العام الماضي، أنشأت الأكاديمية فريق أزمات للتعامل مع حوادث مشابهة قد تحدث على المسرح، وفقا لما أعلنه بيل كرامر الرئيس التنفيذي للأكاديمية، مؤكدا أنه تم تدريب الفريق للتعامل مع كل السيناريوهات الممكنة وستكون قادرة على الاستجابة بسرعة كبيرة وبطريقة مناسبة مع أي حدث، قائلا: «دعونا نأمل ألا يحدث شيء ولن نضطر أبدًا إلى استخدام هذه الخطط».

مقدمو حفل أوسكار 2023

وبجانب جيمي كيميل يشارك عدد كبير من نجوم هوليوود في تقديم الجوائز خلال حفل أوسكار 2023، من بينهم أنطونيو بانديراس، هالي بيري، سلمى حايك، كيت هدسون، صموئيل جاكسون، دواين جونسون، جون ترافولتا، ونيكول كيدمان، بالإضافة إلى تروي كوتسور الذي يقدم جائزة أفضل ممثلة مساعدة، وتقدم جيسيكا شاستين جائزة أفضل ممثل، بينما تقدم أريانا ديبوز جائزة أفضل ممثل مساعد.