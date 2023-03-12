«التعليم» تعلن عن وظائف للمعلمين والإداريين بمراكز التميز.. اعرف الرابط والشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مراكز التميز، في الفترة من 12 إلى 19 مارس 2023، عبر هذا الرابط، مشيرا إلى أنّ مراكز التميز تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الشركاء الصناعيين في نفس القطاع.

وظائف للمعلمين والإداريين بمراكز التميز

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ مراكز التميز تهدف لإكساب الطلاب المهارات التي تؤهلهم بشكل كامل لسوق العمل، من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي والدولي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مراكز التميز المتاح التقدم إليها، كما يلي.

- مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية، بمحافظة القاهرة.

- مركز تميز قطاع السيارات، بمحافظة القليوبية.

شروط التقديم لوظائف المعلمين بمراكز التميز

وأوضحت الوزارة، أنّه سيتم تشكيل فريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفريق عمل مراكز التميز من العاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة، ويتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني، والوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط، ممن لا تزداد أعمارهم عن 55 عاما في أكتوبر 2023، وسيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها، وسيتم التواصل مع المتقدمين فور غلق باب التقدم عبر البريد الإلكتروني والهاتف لتحديد موعد المقابلات الشخصية، التي سيتم على إثرها اختيار فريق عمل كل مدرسة.