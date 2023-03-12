تعليمات مهمة من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة 2023 بشأن المناهج

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تعليمات مهمة لمدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية والإدارات التعليمية؛ للتأكيد على متابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة طبقا للكتاب الدوري 22، والتأكيد على استمرار ومتابعة القوافل التعليمية ،عقد التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى القطاعات بداية من يوم الأثنين 31 مارس 2023.

تعميم استمارة المتابعة الميدانية

وأشار مديرية التعليم بالقاهرة، إلى تعميم استمارة المتابعة الميدانية على مستوى المديرية والإدارات، والتي تم تصميمها من خلال التعاون بين المديرية و الإدارات التعليمية، وتكريم فريق أوائل الطلبة على مستوى المديرية.

تحميل مناهج الفصل الدراسي الثاني للثانوية العامة

ووجه مديرية التعليم بالقاهرة، الإدارات التعليمية، ضرورة الدقة في رصد الإحصائيات وسرعة إرسالها للمديرية مع إعلام إدارة التعليم الثانوي بأي تعديل يحدث، والتأكيد على تحميل طلاب المرحلة الثانوية لمناهج الفصل الدراسي الثاني بالتابلت، وضرورة عقد ندوات توعية للطلاب بحضورهم إلى المدرسة، وأهمية العمل الجماعي لإنجاز المطلوب.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية بأعضاء التعليم الثانوي بالمديرية ومديري التعليم للمراحل (الإعدادي- الثانوي) بالإدارات التعليمية