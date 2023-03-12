«التعليم»: مراجعة النماذج الاسترشادية للثانوية العامة قبل إتاحتها خلال ساعات

حسم مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2023، والأسباب التي دفعت وزارة التربية والتعليم لتأخير عرضها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للطلاب.

مراجعة النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2023

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم تكليف مستشاري عموم المواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم، بمراجعة النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2023 بشكل دقيق، لمنع وجود أية أخطاء في الصياغة أو الأسئلة، وهو ما تسبب في تأخر إتاحة النماذج للطلاب، مشيرا إلى أن هناك تكليفات صارمة بعدم وجود خطأ واحد في أي نموذج.

إتاحة النماذج الاسترشادية للثانوية العامة خلال ساعات

ولفت المصدر إلى أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم، انتهى من النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2023، وهي حاليا في مرحلة المراجعة النهائية قبل وصولها إلى الطلاب، مشيرا إلى أنه في الغالب سيتم إتاحتها خلال ساعات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إتاحة النماذج الاسترشادية خلال ساعات على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، لافتا إلى إتاحة نموذج استرشادي واحد لكل مادة ليكون محاكاة لامتحانات الثانوية العامة 2023.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام «الأوبن بوك»، وسيتم تسليم الطلاب كتيب المفاهيم باللجان الامتحانية، وغير مسموح للطلاب بالكتابة عليه، على أن يتم تسليمه مره أخرى بعد انتهاء الامتحان.