تحرير 343 محضرا لمنشآت مخالفة وإعدام 1553 كيلو مواد غذائية فاسدة بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت ومنافذ بيع المواد الغذائية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الدورية على منافذ بيع المواد الغذائية، ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المخالفة، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

حملات تفتيش على محلات بيع المواد الغذائية

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الادارة العامة للطب الوقائي (إدارة مراقبة الأغذية) تمكنت من تنفيذ الحملات التفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، وذلك خلال شهر فبراير الماضي، حيث تم المرور على 679 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت عن تحرير 343 محضرا لمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر أخرى، كما تم ضبط 5 منشآت تعمل بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

ضبط سوائل وزبدة غير صالحة

وأضافت الدكتورة هبة رستم نائب مدير الادارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب 377 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة الى إعدام 1553 كيلو أغذية مختلفة و62 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وتم ضبط 3 أطنان و391 كيلو من الزبدة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، كما تم استخراج 1368 شهادة صحية.