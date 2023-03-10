إخماد حريق بجمعية أهلية في ملوي بجنوب المنيا

أخمدت اليوم الجمعة قوات الحماية المدنية حريق محدود اندلع داخل جمعية أهلية خيرية كائنة بمدرسة خاصة في مدينة ملوي بجنوب محافظة المنيا، بسبب حدوث ماس كهربائي، دون إصابات بشرية، فيما نجم عن الحريق احتراق ثلاجة.

حريق داخل جمعية خيرية بشارع الأهرام

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق محدود داخل جمعية خيرية تقع بمدرسة خاصة بشارع الأهرام في مدينة ملوي بجنوب المحافظة.

احتراق ثلاجة حفظ طعام

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تم السيطرة علي الحريق وإخماده، دون إصابات بشرية، وبالفحص وإجراء التحريات الأولية تبين نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن احتراق ثلاجة حفظ أطعمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتقرر التحفظ على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق والتصرف.

وأخمدت قوات الحماية المدنية قبل قليل حريق اندلع داخل مخزن للخردة والبلاستيك يقع علي مساحة 320 متر مربع، في الطريق الرابط بين قريتي نزلة النخل ومنسافيس بمركز أبوقرقاص، بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن احتراق مكبس بلاستيك دون إصابات بشرية.