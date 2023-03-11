انتشال جثة فتاة من ترعة الإبراهيمية بمركز سمالوط في المنيا

انتشلت اليوم السبت قوات الإنقاذ النهري جثة فتاة من داخل ترعة الإبراهيمية، أمام عزبة الحينة في مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، وجرى نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

انتشال جثة فتاة من ترعة الإبراهيمية

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد تمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة «د.س» 22 عاما، مقيمة بعزبة الحينة في مركز سمالوط من المجري المائي لترعة الإبراهيمية، في ظروف غامضة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.

انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الشرقي

وشهدت محافظة المنيا، اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية بني حسن بمركز أبوقرقاص، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 2 من أبناء محافظة أسيوط، وتم نقلهما إلى المستشفي الجامعي لتلقي العلاج.

وكانت المنيا قد شهدت أمس الجمعة وقوع 6 حوادث طرق في أماكن متفرقة مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 23 تم نقلهم إلي المستشفيات المركزية لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.