«علوم سوهاج» تنشر 483 بحثا في مجلات علمية دولية

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية العلوم بجامعة سوهاج، ورشة عمل عن كيفية نشر الأبحاث في المجلات العلمية الدولية المصنفة، والتي استهدفت الهيئة المعاونة وشباب الباحثين من أعضاء هيئة التدريس، بحضور الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور حسين عبد الحافظ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بالمعامل الافتراضية بالكلية بمقر الجامعة القديم.

برامج تدريبية متنوعة بعلوم سوهاج

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، إن الجامعة حريصة على تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية من أجل رفع كفاءة شباب الباحثين في مجال الدراسات العليا والبحث، ومساعدتهم على التقدم والمنافسة لنشر أبحاثهم في الدوريات العلمية الدولية المصنفة، مضيفاً أن كلية العلوم تعد رائدة البحث العلمي بالجامعة، وإحدى الكليات التي لها دور هام في رفع التصنيف الدولي لها في مجال البحث العلمي، بما لديها من إمكانيات بشرية ومادية متميزة.

483 بحثا علميا لجامعة سوهاج

وأشار الدكتور حازم المشنب إلى أن أعضاء هيئة التدريس بالكلية قاموا بنشر 483 بحثاً في مجلات دولية مصنفة ومدرجة في Scopus في عام 2022، وما يزيد عن 100 بحث في المجلات المحلية، إلى جانب أن الكلية تقدم كل الدعم لتطوير قطاع الدراسات العليا بالكلية لعقد مثل هذه الدورات والبرامج التدريبية، بالإضافة إلى أنه جار التنسيق لتنفيذ مجموعة من ورش العمل في البرمجة والإحصاء والتحول الرقمي.

المشاركون بالبرنامج التدريبي

وأوضح الدكتور حسين عبد الحافظ أنه شارك بورشة العمل 36 من المعيدين والمدرسين المساعدين وشباب الباحثين من أعضاء هيئة التدريس، مضيفاً أنه حاضر بالتدريب الدكتور صدقي حامد أبو ليلة الأستاذ بقسم الفيزياء، حيث استعرض خلال التدريب خطوات نشر الأبحاث في المجلات الدولية، والشروط ومتطلبات النشر، إلى جانب التدريب العملي للمتدربين من خلال الدخول على بعض مواقع دور النشر والمجلات.