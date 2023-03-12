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رئيس وزراء التشيك: انضمامنا للناتو أبرز الأشياء في تاريخنا الحديث

كتب:

أ ش أ
03:29 م | الأحد 12 مارس 2023
الناتو

الناتو

صرح رئيس وزراء التشيك، بيتر فيالا، اليوم، بأنّ انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو»، يعد أحد أهم الأحداث في تاريخ التشيك الحديث.

وتابع فيالا في تغريدة نقلها راديو «براغ الدولي»، أنّ عضوية بلاده بالحلف تضمن أمنها، مشيرا في الوقت ذاته إلى إسهامات بلاده في الحلف، وإلى أنّ الأزمة الروسية الأوكرانية أثبتت أهمية انضمام التشيك للناتو.

25 سنة على الانضمام للناتو 

وجاءت تصريحات فيالا بمناسبة مرور 24 عاما على انضمام التشيك إلى حلف شمال الأطلسي في 12 من مارس عام 1999، وتأسس الحلف عام 1949.

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بقلم أ ش أ