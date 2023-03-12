المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، المتهم (س.ع.س) عاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الشابو وجوهر المبثامفيتامين بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد ومحمد يوسف عبد الله، وأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

الاتجار في المخدرات

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الشابو بدائرة المركز، وترويج بضاعته على المتعاطين.

ضبط المتهم بحوزته مخدرات

وبعد تقنين الإجراءات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 20 كيسا من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار في المخدرات، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.