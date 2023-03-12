مبادرة لتركيب قطع المياه الموفرة ضمن «الأسبوع المائي» في الحواتكة بأسيوط

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، فعاليات اليوم الثالث للأسبوع المائي، حيث تتجول سيارة خدمة العملاء قرية الحواتكة بمنفلوط، وإطلاق فعاليات تركيب القطع الموفرة بالمصالح الحكومية.

ميكنة الخدمات

وأكد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه، أن جميع جهود العاملين بالشركة تتكاتف من أجل بناء الثقة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نحو ميكنة الخدمات.

الأسبوع المائي

وأضاف رئيس الشركة، أنه تم استكمال الفعاليات بالقطع الموفرة بالمصالح الحكومية بقرية الحواتكة بمركز منفلوط ضمن فعاليات الأسبوع المائي بها، تحت شعار كل نقطة بتفرق، وذلك برعاية الشركة القابضة للمياه، حرصا منها على نشر الوعي بترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها كمورد حيوي بشكل عملي، وذلك بالتنسيق مع القطاع التجاري بالشركة، وذلك بهدف تنفيذ خطط الدولة الرامية لتشجيع جميع فئات المجتمع لجعل الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك أولوية وثقافة حياة.

توفير كميات المياه

وأكد المهندس علي الشرقاوي أن تركيب مثل هذه القطع الموفرة من شأنها العمل على توفير من 30% إلى 50% من كمية المياه المستهلكة.