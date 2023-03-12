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شركة الصرف الصحي بالقاهرة تنظم ندوات لتوعية طلاب المدارس بترشيد الاستهلاك

كتب:

وائل فايز
03:38 م | الأحد 12 مارس 2023
حملة ترشيد الاستهلاك بالقاهرة

حملة ترشيد الاستهلاك بالقاهرة

قال المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إنّه في إطار التعاون المشترك مع وزارة التربية والتعليم، نفذ فريق التوعية في الشركة سلسلة من الندوات التوعوية للطلاب بمدارس شبرا الثانوية، والشهيد طارق محمد عبدالله الابتدائية، واليازجي الابتدائية بحي روض الفرج، تزامنا مع الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه.

رفع الوعي المائي 

وأشار حسن، إلى تنوع الأنشطة التي تهدف إلى رفع الوعي المائي، لتشمل ورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيف، وعمل مسابقات متنوعة بين الطلاب، وتوعية الطلاب بطابور الصباح بأهمية الحفاظ على المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.