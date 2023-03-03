«حياة كريمة» تعلن إجمالي مشاريعها في قطاعي التعليم ومياه الشرب

تبذل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جهودا كبيرة من أجل تطوير وتحسين حال الريف المصري والتخفيف عن كاهل المواطن البسيط، فتولي المبادرة اهتماما كبيرا وملحوظا لكافة القطاعات الخدمية المختلفة التي من شأنها التأثير على جودة حياة المواطن.

مشاريع حياة كريمة في قطاع التعليم

وأولت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» اهتماما كبيرا لقطاع التعليم، ووفقا لبيان صادر عن المؤسسة، فوصل عدد الفصول التي أنشأتها مبادرة «حياة كريمة» إلى 14 ألف فصل، وذلك بهدف إتاحة التعليم الأساسي وحل مشكلة الكثافة الطلابية داخل الفصول وأزمة الفترات، فضلا عن صيان ورفع كفاءة 25 مدرسة من المدارس القائمة المتهالكة وبذلك يصل الإجمالي إلى 1249 مبنى مدرسيا.

وبهذا يكون إجمالي الفصول التي أنشأتها «حياة كريمة» في القرى والتابعة لها 4557 فصل للمساهمة في خفض معدلات كثافة الفصول، و796 فصل زيادة انتشار فصول التربية الخاصة واللغات والتعليم الفني، و3646 فصل في إطار عملها على إحلال المدارس غير الصالحة، و2838 فصل لزيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال، فضلا عن إنشاء 349 فصل لخدمة المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية، بالإضافة إلى 2231 فصل لانهاء مشكلة تعدد الفترات الدراسية.

مشاريع حياة كريمة في قطاع مياه الشرب

كما التفتت المبادرة الرئاسية أيضا إلى مشروعات مياه الشرب، فعملت على إنشاء عدد من مشاريع توزيع المياه بإجمالي عدد 1,465 مشروع، والتي يصل متوسط نسبة تنفيذها إلى 95%، حيث تم الانتهاء من 65.6% من المشاريع، أي 1,123 مشروع، وجاري العمل حاليا على 23.1% من المشاريع والتي تعادل 338 مشروع، بالإضافة إلى 4 مشاريع لم تبدأ بعد والتي تساوي 0.3%.

هذا بجانب عملها على إنشاء محطات التنقية والأبار الأرتوازية، بإجمال عدد مشاريع وصل إلى 323 مشروع، بمتوسط نسبة تنفيذ وصلت إلى 73%، حيث تم الانتهاء من 47.4% من المشاريع أي 153 مشروع، بجانب العمل على الانتهاء من 167 مشروع والتي تعادل نسبة 51.7% من المشاريع في هذا القطاع، وهناك 0.9% من المشاريع تنتظر البدء فيها خلال الفترة المقبلة والتي يصل عددها إلى 3 مشاريع.