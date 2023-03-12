تنفيذ الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بالدقهلية.. «كل نقطة بتفرق»

أعلن المهندس خالد حسين نصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن استمرار فعاليات اليوم الثالث من الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه الأحد، والمنفذة بقرية الريدانية بمركز المنصورة، والمستمرة حتى يوم 16 مارس 2023، بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأوقاف، الكنيسة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، قصر الثقافة، الأزهر الشريف.

تنفيذ أنشطة في حملة القومية لترشيد استهلاك المياه

وقال نصر، في بيان صحفي، إن هذا اليوم شهد تنفيذ أنشطة متعددة شملت تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة لتلقي شكاوى المواطنين والإجابة عن استفساراتهم بشأن الخدمات التي تقدمها الشركة، وتنفيذ أنشطة بالمؤسسات التعليمية بالقرية تضمنت ندوات توعوية وتنفيذ أنشطة تفاعلية مع طلبة المدارس كلعبة السلم والثعبان وورش حكى وقصة البحث عن نقطة ماء وورش تلوين، وأنشطة ثقافية وتم توزيع الجوائز على المشاركين، بالإضافة إلى التنسيق مع مديري المدارس لعمل برنامج إذاعي في طابور الصباح.

تدريب متطوعين لحملة القومية لترشيد استهلاك المياه

وأضاف أنه جرى تدريب متطوعين من طلبة الجامعات والمشاركة في استكمال أعمال الاستطلاع الرأي الميداني لحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، مشيرا أنه على مستوى النشاط الرياضي سيتم تنفيذ قرعة بطولة كأس المياه لدوري كرة القدم للشباب وانطلاق المباريات.